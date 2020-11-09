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مفاجأة بشأن مدرب النصر المنتظر

Time منذ 27 دقيقة
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مفاجأة بشأن مدرب النصر المنتظر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير أجنبية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمدير الفني الجديد لنادي النصر، حال تم الاستغناء عن البرتغالي روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير، على استقرار إدارة النصر على توجيه الشكر إلى فيتوريا، بسبب النتائج السلبية التي يحققها مؤخرا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لافتة إلى أن مواطنها دان بيترسكو المدير الفني لنادي كلوج، تلقى عرضا من النصر لخلافة فيتوريا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن النصر سيجد منافسة شرسة من نادي أنطاليا سبور التركي، حال رغبته في التعاقد مع بيترسكو، كما أن النصر سيغريه براتب سنوي كبير من أجل الحصول على موافقته لخلافة فيتوريا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو ليس سقوط للرمش بمعنى سقوط تلقائي ، لا .. ولكنه سهم من الرمش ترسله العين ليسقط من يصيب وهو لايخطئ ابد .. وقد قالوا // إسأل مجرب ولا تسأل ( أميره خالد ) .. وقال خالد : أثر سهم العين مايرحم احد..
هليل لاينام ولا يقيل
فكيو
هليل لاينام ولا يقيل
هههههه استغفرالله اعتزل ايش باالله
ابو محمد 😎 ✍️
نظام ممتاز وعالي المستوى ، يُباهى به الأنظمة العالميه .. .. من لايصدق ، فليذهب هناك ويرى بأم عينيه ...
شرحبيل
القرآن صار مرض ووسواس!!!!!!! اتق الله في نفسك

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