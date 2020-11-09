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حقيقة تغيير نظام تحسين وظائف منسوبي «التعليم»

Time منذ 51 دقيقة
Views 1652
حقيقة تغيير نظام تحسين وظائف منسوبي «التعليم»

الرياض (صدى):
أكدت مصادر، اليوم الاثنين، على عدم نية وزارة التعليم في تعديل نظام تحسين وضع منسوبيها الحاصلين على مؤهلات علمية عليا وهم على رأس العمل عن طريق الدراسة المسائية أو الانتساب.

وأوضحت المصادر، أن الأنباء استندت على تعميم داخلي صادر من إحدى إدارات التعليم موجه لمنسوبيها وموضح فيه أن هذا التحسين يكون عن طريق الالتزام بالتعاميم والضوابط السابقة التي أصدرتها الوزارة.

وأشارت إلى أن تلك التعاميم تنص على ضرورة دخول الراغبين في التحسين في المفاضلات التي تجريها الوزارة، ووزارة الموارد البشرية وتحديدا (نظام جدارة).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو ليس سقوط للرمش بمعنى سقوط تلقائي ، لا .. ولكنه سهم من الرمش ترسله العين ليسقط من يصيب وهو لايخطئ ابد .. وقد قالوا // إسأل مجرب ولا تسأل ( أميره خالد ) .. وقال خالد : أثر سهم العين مايرحم احد..
هليل لاينام ولا يقيل
فكيو
هليل لاينام ولا يقيل
هههههه استغفرالله اعتزل ايش باالله
ابو محمد 😎 ✍️
نظام ممتاز وعالي المستوى ، يُباهى به الأنظمة العالميه .. .. من لايصدق ، فليذهب هناك ويرى بأم عينيه ...
شرحبيل
القرآن صار مرض ووسواس!!!!!!! اتق الله في نفسك

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