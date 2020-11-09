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الإمارات تحدد عقوبات إتلاف علمها

Time منذ 36 دقيقة
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الإمارات تحدد عقوبات إتلاف علمها

أبوظبي (صدى):
حددت النيابة العامة الإماراتية، اليوم الاثنين، عقوبة الاتلاف أو الإهانة لعلم الاتحاد، وفقاً للمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد وتعديلاته.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن "500,000" - خمسمائة - ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي:

- أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد، أو أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو ليس سقوط للرمش بمعنى سقوط تلقائي ، لا .. ولكنه سهم من الرمش ترسله العين ليسقط من يصيب وهو لايخطئ ابد .. وقد قالوا // إسأل مجرب ولا تسأل ( أميره خالد ) .. وقال خالد : أثر سهم العين مايرحم احد..
هليل لاينام ولا يقيل
فكيو
هليل لاينام ولا يقيل
هههههه استغفرالله اعتزل ايش باالله
ابو محمد 😎 ✍️
نظام ممتاز وعالي المستوى ، يُباهى به الأنظمة العالميه .. .. من لايصدق ، فليذهب هناك ويرى بأم عينيه ...
شرحبيل
القرآن صار مرض ووسواس!!!!!!! اتق الله في نفسك

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