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عقوبات بالسجن والغرامة تطال من يتعدى على موقع أثري أو تراثي

Time منذ ساعة
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عقوبات بالسجن والغرامة تطال من يتعدى على موقع أثري أو تراثي

الرياض (صدى):
نوه برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة بالعقوبات التى تطال من يتعدى على موقع أثري أو تراثي في المملكة.

ولفت إلى أن المادة 72 من نظام الآثار والتراث العمراني تنص على أن تتم معاقبة من يعتدي على موقع أثري أو تراثي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 10.000 ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال أو كلا العقوبتين.

وأضاف أن أعمال التعدي على المواقع الأثرية والتراثية تشمل إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو ليس سقوط للرمش بمعنى سقوط تلقائي ، لا .. ولكنه سهم من الرمش ترسله العين ليسقط من يصيب وهو لايخطئ ابد .. وقد قالوا // إسأل مجرب ولا تسأل ( أميره خالد ) .. وقال خالد : أثر سهم العين مايرحم احد..
هليل لاينام ولا يقيل
فكيو
هليل لاينام ولا يقيل
هههههه استغفرالله اعتزل ايش باالله
ابو محمد 😎 ✍️
نظام ممتاز وعالي المستوى ، يُباهى به الأنظمة العالميه .. .. من لايصدق ، فليذهب هناك ويرى بأم عينيه ...
شرحبيل
القرآن صار مرض ووسواس!!!!!!! اتق الله في نفسك

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