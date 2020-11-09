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إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الأول بجامعة الإمام عن بُعد

Time منذ 11 دقيقة
Views 1218
إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الأول بجامعة الإمام عن بُعد

الرياض (صدى):
أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الاثنين، على إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات ‏الانتساب المطور عن بعد.‏

وقالت الجامعة، أنه نتيجة للظروف الاستثنائية ‏التي يعيشها العالم خلال فترة جائحة كورونا وحرصًا منها على ‏سلامة الطلاب والطالبات قررت اجراء الاختبارات النهائية عن ‏بعد "إلكترونيًا".‏

وأوضحت عمادة التعليم الإلكتروني، أنها حرصت على تعزيز تقييم ‏طلابها وطالباتها بما يضمن تجويد العملية التقويمية ‏وموضوعيتها وعدالتها، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ‏آلية الاختبارات قريباً.

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أحدث التعليقات

الله يشفيه ويعافيه
حسين العنزي
المعدل الطبيعي للجماع هو مرة واحدة في الاسبوع على الاقل او مرة واحدة في الشهر بالكثير وذلك يعتمد على رغبة الزوجين في الجماع ايضا لاننسى ان للزوجين ينشغلان بالدوامات ويمكن ان يسافر احدهم ويظل لوحده ايضا كثرة الجماع عن المعدل الطبيعي تسبب كراهية ونفور بين الزوجين وايضا ملل شديد وتسبب كثرة الحمل الغير مرغوب فيه ايضا الخمول والكسل بالذات عند الذهاب الى الدوام او ممارسة الرياضة
حسين العنزي
المعدل الطبيعي للجماع هو مرة واحدة في الاسبوع على الاقل او مرة واحدة في الشهر بالكثير وذلك يعتمد على رغبة الزوجين في الجماع ايضا لاننسى ان للزوجين ينشغلان بالدوامات ويمكن ان يسافر احدهم ويظل لوحده ايضا كثرة الجماع عن المعدل الطبيعي تسبب كراهية ونفور بين الزوجين وايضا ملل شديد وتسبب كثرة الحمل الغير مرغوب فيه ايضا الخمول والكسل بالذات عند الذهاب الى الدوام او ممارسة الرياضة
عادل عبدالحي حمزة
عفوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منه ويثبته على طاعته

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