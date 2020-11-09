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ضبط عدداً من مخالفي نظام المراعي والغابات بالطائف

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ضبط عدداً من مخالفي نظام المراعي والغابات بالطائف

الطائف (صدى):
ضبطت الفرق الميدانية لمركز الضبط الأمني بمحافظة الطائف، 6 أطنان من الحطب والفحم المحلي على طريق الطائف الباحة، وإحالتهم مع شحنات الحطب المضبوطة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة لتطبيق نظام مخالفة المراعي والغابات بحق المخالفين.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بمجهودات مكتب الوزارة بمحافظة الطائف لمتابعة مخالفي نظام المراعي والغابات عبر الفرق الميدانية، بالتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المفروضة وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، مشدداً على حرص الوزارة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220 ، وذلك حماية للغطاء النباتي وخفض معدلات التصحر وزحف الرمال.

من جانبه أفاد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن قطع الأشجار يعد مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها، مبيناً أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

وحذرت الوزارة على أن أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة، إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، الرعي في المواقع المحظورة من الجهة المختصة، إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق.

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أحدث التعليقات

الله يشفيه ويعافيه
حسين العنزي
المعدل الطبيعي للجماع هو مرة واحدة في الاسبوع على الاقل او مرة واحدة في الشهر بالكثير وذلك يعتمد على رغبة الزوجين في الجماع ايضا لاننسى ان للزوجين ينشغلان بالدوامات ويمكن ان يسافر احدهم ويظل لوحده ايضا كثرة الجماع عن المعدل الطبيعي تسبب كراهية ونفور بين الزوجين وايضا ملل شديد وتسبب كثرة الحمل الغير مرغوب فيه ايضا الخمول والكسل بالذات عند الذهاب الى الدوام او ممارسة الرياضة
حسين العنزي
المعدل الطبيعي للجماع هو مرة واحدة في الاسبوع على الاقل او مرة واحدة في الشهر بالكثير وذلك يعتمد على رغبة الزوجين في الجماع ايضا لاننسى ان للزوجين ينشغلان بالدوامات ويمكن ان يسافر احدهم ويظل لوحده ايضا كثرة الجماع عن المعدل الطبيعي تسبب كراهية ونفور بين الزوجين وايضا ملل شديد وتسبب كثرة الحمل الغير مرغوب فيه ايضا الخمول والكسل بالذات عند الذهاب الى الدوام او ممارسة الرياضة
عادل عبدالحي حمزة
عفوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منه ويثبته على طاعته

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