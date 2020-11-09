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اعتراض طائرة مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها المليشيات نحو المملكة
منذ 17 دقيقة
1282
الرياض (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم، الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي نحو المملكة.
وأكد التحالف أنه تم رصد الطائرة المسيرة وهي تتجه نحو المملكة، وتم اتخاذ اللازم حيالها.
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أحدث التعليقات
الله يشفيه ويعافيه
حسين العنزي
المعدل الطبيعي للجماع هو مرة واحدة في الاسبوع على الاقل او مرة واحدة في الشهر بالكثير وذلك يعتمد على رغبة الزوجين في الجماع ايضا لاننسى ان للزوجين ينشغلان بالدوامات ويمكن ان يسافر احدهم ويظل لوحده ايضا كثرة الجماع عن المعدل الطبيعي تسبب كراهية ونفور بين الزوجين وايضا ملل شديد وتسبب كثرة الحمل الغير مرغوب فيه ايضا الخمول والكسل بالذات عند الذهاب الى الدوام او ممارسة الرياضة
عادل عبدالحي حمزة
عفوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منه ويثبته على طاعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منه ويثبته على طاعته
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