اعتزال ملك التوقعات حسن الصبحان للسوشيال ميديا

نواف السالم (صدى):
أكد حسن الصبحان الشهير باسم "ملك التوقعات" في نتائج المباريات، اليوم الاثنين، على إعتزاله عالم الإعلام والسوشيال ميديا بشكل نهائي.
وصرح حسن الصبحان: "أعلن اعتزالي الاعلام والسوشيال ميديا والله ولي التوفيق ونعتذر من كل شخص خذلناه وان اعتزل وانت بالقمة خير من ان تعتزل والجمهور وقتها يكرهك"، لافتًا إلى أنه سيقوم بفتح البث عبر إحدى قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات ويوتيوب من أجل نقاش سبب اعتزاله ودوافعها.
وكتب ملك التوقعات:" السلام عليكم ….. راح افتح بث لمده ربع ساعه الان لنقاش سبب اعتزالي والأسباب التي جعلتني اتخذها ….. محاور البث : في البث تعرفونها …. اكتبوا أسئلتكم وتعليقكم ع الخبر في تاق حسن الصبحان"