الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة القبض على مروج مخدرات متنقل بالرياض

Time منذ 55 دقيقة
Views 2697
بالفيديو.. لحظة القبض على مروج مخدرات متنقل بالرياض

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية، عن مهمة أمنية قام بها رجال مكافحة المخدرات لضبط المروجين، ومنهم مروج متنقل بين مدن المملكة والذي أتى من جنوبها حتى وصل إلى منطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة، أنه تمت مراقبته بعد بلاغ أحد المواطنين للاشتباه به بعد مشاهدته في حالة غير طبيعية؛ حيث تعمل الفرق الميدانية في مكافحة المخدرات على ضبط المشتبه به بالجرم المشهود.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية، لحظة القبض على الناقل والمستلم؛ حيث وجد بحيازتهما المواد المحظورة والتي تحتوي على 26 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، فضلًا عن ألفي قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة وقارورة من الخمر المصنع محليًا وسلاح من نوع رشاش توجد به 30 طلقة نارية حية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الله يشفيه ويعافيه
حسين العنزي
المعدل الطبيعي للجماع هو مرة واحدة في الاسبوع على الاقل او مرة واحدة في الشهر بالكثير وذلك يعتمد على رغبة الزوجين في الجماع ايضا لاننسى ان للزوجين ينشغلان بالدوامات ويمكن ان يسافر احدهم ويظل لوحده ايضا كثرة الجماع عن المعدل الطبيعي تسبب كراهية ونفور بين الزوجين وايضا ملل شديد وتسبب كثرة الحمل الغير مرغوب فيه ايضا الخمول والكسل بالذات عند الذهاب الى الدوام او ممارسة الرياضة
عادل عبدالحي حمزة
عفوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منه ويثبته على طاعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منه ويثبته على طاعته

أخر الأخبار

وزير الطاقة: سوق النفط ما زالت مستقرة
وزير الطاقة: سوق النفط ما زالت مستقرة
Time منذ 29 ثانية Views 1007
خطوات استخراج تأشيرة خروج نهائي للعامل بعد وفاة كفيله
خطوات استخراج تأشيرة خروج نهائي للعامل بعد وفاة كفيله
Time منذ 4 دقائق Views 1121
إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الأول بجامعة الإمام عن بُعد
إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الأول بجامعة الإمام عن بُعد
Time منذ 11 دقيقة Views 1214
3 نصائح هامة لعدم نسيان أوقات جرعة الأنسولين
3 نصائح هامة لعدم نسيان أوقات جرعة الأنسولين
Time منذ 17 دقيقة Views 1218
اعتراض طائرة مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها المليشيات نحو المملكة
اعتراض طائرة مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها المليشيات نحو المملكة
Time منذ 17 دقيقة Views 1277
ضبط عدداً من مخالفي نظام المراعي والغابات بالطائف
ضبط عدداً من مخالفي نظام المراعي والغابات بالطائف
Time منذ 20 دقيقة Views 1322
علاقة غرامية تتسبب في إطلاق النار على قس مسيحي
علاقة غرامية تتسبب في إطلاق النار على قس مسيحي
Time منذ 29 دقيقة Views 314
اعتزال ملك التوقعات حسن الصبحان للسوشيال ميديا
اعتزال ملك التوقعات حسن الصبحان للسوشيال ميديا
Time منذ 40 دقيقة Views 785
عشريني يشتري حديقة حيوان لحماته بعد فوزه باليانصيب (فيديو)
عشريني يشتري حديقة حيوان لحماته بعد فوزه باليانصيب (فيديو)
Time منذ 46 دقيقة Views 801
طريقة بسيطة تمكنك من تطهير العملات الورقية من كورونا
طريقة بسيطة تمكنك من تطهير العملات الورقية من كورونا
Time منذ 50 دقيقة Views 1336