بالفيديو.. لحظة القبض على مروج مخدرات متنقل بالرياض

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية، عن مهمة أمنية قام بها رجال مكافحة المخدرات لضبط المروجين، ومنهم مروج متنقل بين مدن المملكة والذي أتى من جنوبها حتى وصل إلى منطقة الرياض.
وأوضحت الوزارة، أنه تمت مراقبته بعد بلاغ أحد المواطنين للاشتباه به بعد مشاهدته في حالة غير طبيعية؛ حيث تعمل الفرق الميدانية في مكافحة المخدرات على ضبط المشتبه به بالجرم المشهود.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية، لحظة القبض على الناقل والمستلم؛ حيث وجد بحيازتهما المواد المحظورة والتي تحتوي على 26 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، فضلًا عن ألفي قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة وقارورة من الخمر المصنع محليًا وسلاح من نوع رشاش توجد به 30 طلقة نارية حية.