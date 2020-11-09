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"الزكاة والدخل" تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية

Time منذ 3 ساعات
Views 1293
"الزكاة والدخل" تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدليل التفصيلي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، في خطوة إرشادية تهدف إلى توضيح آلية المعاملة الضريبية لتلك التصرفات، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

ويتضمن الدليل عدداً من المحاور التوضيحية المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها التعريف بالضريبة ومصطلحاتها الرئيسة، واستحقاقات الضريبة والاستثناءات منها، وآلية إنفاذ خدمة الضريبة، والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها.

ويأتي إطلاق "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية" في إطار سعي الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع، وزيادة درجة التزامهم الطوعي، بوصف الهيئة الجهة المكَلّفة بتحصيل وإدارة الضرائب في المملكة وإنفاذ أنظمتها المختلفة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية"، إلى زيارة موقعها الإلكتروني (هنا) ، كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (هنا)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

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أحدث التعليقات

الله يشفيه ويعافيه
عادل عبدالحي حمزة
عفوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منه ويثبته على طاعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منه ويثبته على طاعته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يتقبل منه ويثبته على طاعته

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