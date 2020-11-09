القبض على 5 يمنيين تخصصوا في سرقة المحافظ والحقائب اليدوية بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض من القبض على خمسة وافدين من الجنسية اليمنية، امتهنوا سرقة المحافظ والحقائب اليدوية من كبار السن والمصلين ومرتادي الاسواق والاماكن العامة، والاستيلاء على ما بداخلها من نقود ومقتنيات شخصية.
وأوضحت شرطة الرياض أن المتهمين جميعهم من المخالفين لأمن الحدود، وعمدوا على استخدام البطاقات المصرفية المسروقة في عمليات شرائية من عدد من المحلات التجارية.
وأضافت أن جميعهم اقروا بارتكاب 26 حادثة بقيمة 50.000 ريال، وفق الاسلوب الاجرامي المشار إليه في عدد من الاحياء بالرياض، وقد جرى ايقافهم تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم .