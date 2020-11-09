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القبض على شخصين تورطا في إتلاف أجهزة "ساهر" بمكة المكرمة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1337
القبض على شخصين تورطا في إتلاف أجهزة "ساهر" بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين ، من القبض على شخصين تورطا في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

ومن جانبه ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ( مواطنين في العقد الثالث من العمر )، وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

بندر الحربي
حسبي الله عليكم لعبتم في الموطن وسلبتم ماله بدون وجه حق فواتير تخلي الواحد يهلوس والا يجيب خيمه وعيش فيها في الشارع تبون تخلونا حافين ومنتفين الله لايبارك فيكم
بندر الحربي
حسبي الله عليكم لعبتم في الموطن وسلبتم ماله بدون وجه حق فواتير تخلي الواحد يهلوس والا يجيب خيمه وعيش فيها في الشارع تبون تخلونا حافين ومنتفين الله لايبارك فيكم
خالد
الامطار لاتتوقف الا بسبب المعاصي والمنكرات والحفلات الماجنه والرقص والطرب ونشر الفساد .
خالد الحربي
تحيا مصر تحيا مصر ام الدنيا
خالد
ستنتهي على انهم صغار سن وتطوى الصفحه ... السبب : لانها امرأه عربيه

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