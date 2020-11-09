المسند يرسم خريطة توقعاته لطقس اليوم: هطولات متفرقة

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق.
وقال المسند: "اليوم الرابع للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق المدينة حائل الحدود الشمالية مكة وشمالي القصيم بالإضافة على أجزاء من جبال السروات في عسير الباحة، ومتوقع أن تكون ذروتها على منطقة حائل" .
وأضاف أن الرياح تكون غربية مترنحة ونشطة وقد تثير بعض الغبار في القطاعين الغربي والأوسط، مضيفا أن حصة الليل تبلغ حوالي 13:03 ساعة بينما حصة النهار حوالي 10:57 ساعة.