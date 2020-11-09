الأعداد السابقة للصحيفة

المسند يرسم خريطة توقعاته لطقس اليوم: هطولات متفرقة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1538
Comment 1
المسند يرسم خريطة توقعاته لطقس اليوم: هطولات متفرقة

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق.

وقال المسند: "‏اليوم الرابع للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق ‎المدينة ‎حائل ‎الحدود الشمالية ‎مكة وشمالي ‎القصيم بالإضافة على أجزاء من جبال السروات في ‎عسير ‎الباحة، ومتوقع أن تكون ذروتها على منطقة ‎حائل" .

‏وأضاف أن الرياح تكون غربية مترنحة ونشطة وقد تثير بعض الغبار في القطاعين الغربي والأوسط، مضيفا أن حصة الليل تبلغ حوالي 13:03 ساعة بينما حصة النهار حوالي 10:57 ساعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بندر الحربي
حسبي الله عليكم لعبتم في الموطن وسلبتم ماله بدون وجه حق فواتير تخلي الواحد يهلوس والا يجيب خيمه وعيش فيها في الشارع تبون تخلونا حافين ومنتفين الله لايبارك فيكم
بندر الحربي
حسبي الله عليكم لعبتم في الموطن وسلبتم ماله بدون وجه حق فواتير تخلي الواحد يهلوس والا يجيب خيمه وعيش فيها في الشارع تبون تخلونا حافين ومنتفين الله لايبارك فيكم
خالد
الامطار لاتتوقف الا بسبب المعاصي والمنكرات والحفلات الماجنه والرقص والطرب ونشر الفساد .
خالد الحربي
تحيا مصر تحيا مصر ام الدنيا
خالد
ستنتهي على انهم صغار سن وتطوى الصفحه ... السبب : لانها امرأه عربيه

أخر الأخبار

القبض على 5 يمنيين تخصصوا في سرقة المحافظ والحقائب اليدوية بالرياض
القبض على 5 يمنيين تخصصوا في سرقة المحافظ والحقائب اليدوية بالرياض
Time منذ دقيقة Views 1040
"الكرملين" يوضح موقف بوتين من تهنئة الفائز في الانتخابات الأمريكية
"الكرملين" يوضح موقف بوتين من تهنئة الفائز في الانتخابات الأمريكية
Time منذ 7 دقائق Views 1327
هيئة الأمر بالمعروف تعلن نتائج المقبولين على وظائفها
هيئة الأمر بالمعروف تعلن نتائج المقبولين على وظائفها
Time منذ 12 دقيقة Views 1278
القبض على شخصين تورطا في إتلاف أجهزة "ساهر" بمكة المكرمة
القبض على شخصين تورطا في إتلاف أجهزة "ساهر" بمكة المكرمة
Time منذ 16 دقيقة Views 1335
بالصور.. رسالة عسكرية ألمانية عمرها 110 أعوام
بالصور.. رسالة عسكرية ألمانية عمرها 110 أعوام
Time منذ 22 دقيقة Views 194
بالفيديو.. «المطلق» يوضح حكم مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي
بالفيديو.. «المطلق» يوضح حكم مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي
Time منذ 27 دقيقة Views 1524
الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى مقامة على متهم بعد تعذر الوصول له
الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى مقامة على متهم بعد تعذر الوصول له
Time منذ 32 دقيقة Views 1447
المسند يرسم خريطة توقعاته لطقس اليوم: هطولات متفرقة
المسند يرسم خريطة توقعاته لطقس اليوم: هطولات متفرقة
Time منذ 37 دقيقة Views 1538
5 أشخاص يضربون رجل وامرأة ويتناوبون على اغتصابها بحقل زراعي
5 أشخاص يضربون رجل وامرأة ويتناوبون على اغتصابها بحقل زراعي
Time منذ 42 دقيقة Views 746
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية العراقية
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية العراقية
Time منذ 47 دقيقة Views 1464