الهيئة الملكية لمحافظة العلا توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي بالهيئة.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: حارس/ منسق الطبيعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطبيعة، أو الحفظ، أو إدارة السياحة، أو إدارة الموقع)، مساعد مختبر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو كيمياء حيوية، أو فيزياء حيوية، أو تكنولوجيا حيوية)، أو المجالات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .