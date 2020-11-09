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صورة لأحد المجببات في حي الدوبية بالرياض القديمة
منذ 51 دقيقة
615
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أحدث التعليقات
بندر الحربي
حسبي الله عليكم لعبتم في الموطن وسلبتم ماله بدون وجه حق فواتير تخلي الواحد يهلوس والا يجيب خيمه وعيش فيها في الشارع تبون تخلونا حافين ومنتفين الله لايبارك فيكم
بندر الحربي
حسبي الله عليكم لعبتم في الموطن وسلبتم ماله بدون وجه حق فواتير تخلي الواحد يهلوس والا يجيب خيمه وعيش فيها في الشارع تبون تخلونا حافين ومنتفين الله لايبارك فيكم
خالد
الامطار لاتتوقف الا بسبب المعاصي والمنكرات والحفلات الماجنه والرقص والطرب ونشر الفساد .
خالد الحربي
تحيا مصر تحيا مصر ام الدنيا
خالد
ستنتهي على انهم صغار سن وتطوى الصفحه ... السبب : لانها امرأه عربيه
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