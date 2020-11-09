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الأمن السيبراني يحذر: مخترقون يستغلون المواضيع المتداولة لنشر الروابط الخبيثة

Time منذ ساعة
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الأمن السيبراني يحذر: مخترقون يستغلون المواضيع المتداولة لنشر الروابط الخبيثة

الرياض (صدى):
جدد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيره من مخترقين يقومون باستغلال المواضيع الشائعة والمتداولة لنشر الروابط الخبيثة.

ونصح الأمن السيبراني بعدم تحميل المرفقات في البريد الإلكتروني قبل فحصها، وتحديث متصفح الإنترنت بشكل دوري لسد الثغرات التي يستغلها المهاجون.

وأشار إلى ضرورة الاطلاع على أساليب الخداع التي يسلكها المتصيدون لسرقة البيانات ، وتثبيت شريط أدوات مكافحة التصيد في متصفح الانترنت ، كما يجب ضبط إعدادات الخصوصية لجميع الحسابات .

وأكد على استخدام برامج الحماية وجدران الحماية الأصلية وتحديثها باستمرار وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل دوري ، والحذر من النوافذ المنبثقة في المتصفحات .

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أحدث التعليقات

بندر الحربي
حسبي الله عليكم لعبتم في الموطن وسلبتم ماله بدون وجه حق فواتير تخلي الواحد يهلوس والا يجيب خيمه وعيش فيها في الشارع تبون تخلونا حافين ومنتفين الله لايبارك فيكم
بندر الحربي
حسبي الله عليكم لعبتم في الموطن وسلبتم ماله بدون وجه حق فواتير تخلي الواحد يهلوس والا يجيب خيمه وعيش فيها في الشارع تبون تخلونا حافين ومنتفين الله لايبارك فيكم
خالد
الامطار لاتتوقف الا بسبب المعاصي والمنكرات والحفلات الماجنه والرقص والطرب ونشر الفساد .
خالد الحربي
تحيا مصر تحيا مصر ام الدنيا
خالد
ستنتهي على انهم صغار سن وتطوى الصفحه ... السبب : لانها امرأه عربيه

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