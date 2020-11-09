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سعودي متوفى دماغياً ينقذ حياة 5 أشخاص بأعضائه

Time منذ 15 دقيقة
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سعودي متوفى دماغياً ينقذ حياة 5 أشخاص بأعضائه

الرياض (صدى):
قالت تقارير إعلامية سعودية اليوم أن شاباً سعودياً متوفي دماغياً جراء تعرضه لحادث سير أنقذ حياة 5 أشخاص، في المملكة بتبرعه باعضائه.

والشاب (24 عاماً)، وكان متوفياً دماغياً في المستشفى، عندما قررت عائلته التبرع بجميع أعضائه من خلال إبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بحسب الصحف السعودية الإلكترونية اليوم .

وقامت الفرق الجراحية والطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بإجراء 5 عمليات زراعة أعضاء متزامنة خلال 10 ساعات لخمسة مرضى، بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر 23 شهراً، يعانون من فشل في الأعضاء الحيوية، وهي الأمعاء الدقيقة والقلب والكبد والكلى.

وبلغ عدد الفرق الطبية التي شاركت بشكل مباشر في العمليات الخمس، نحو 70 متخصصاً في الجراحة والتخدير والتمريض والمختبرات والأشعة، و7 غرف عمليات، بجانب الإدارات اللوجستية الداعمة الأخرى.

وأنشأت السعودية موقعاً للتبرع بالأعضاء، بهدف تسجيل المتبرعين الذين يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، كما يمكنهم أن يغيروا رغبتهم في أي وقت.

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أحدث التعليقات

سوالف
حثالة المجتمع
أبو عبدالله الحربي
لله درك يانازع الفساد عشرين تنقية الماء 21 عذب زلال 21 ثلاثين عين.. ظلام الهدم كأن زمان وجبر🇸🇦😐 حمد ومنه سبحانه بلدة طيبة ورب غفور 🙏
فرحان
اهل البلد فيهم عادات وتقاليد والنخوة غصبن عليه يجازف بعمره والحمدلله على السلامه وهذا نموذج من التضحيه وهذا من الابطال
الملل5
وللتعري وللعري وكل وحده تعرض بضاعته من لحمها للزباين
الملل5
مهرجان للفساده وللفاسدات

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