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"الصناعات الدوائية" تسجل صافي ربح 130 مليون ريال خلال 9 أشهر

Time منذ 34 دقيقة
Views 1455
"الصناعات الدوائية" تسجل صافي ربح 130 مليون ريال خلال 9 أشهر

الرياض (صدى):
سجلت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 130 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها خسارة بلغت 195 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص ومبيعات التصدير خلال الفترة الحالية.

كما حققت الشركة خلال الفترة الحالية ارتفاعاً في إجمالي الربح بنسبة 34.6% نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الإنتاج. نتيجة لذلك ولانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 6% فقد ارتفع الربح التشغيلي وصافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

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أحدث التعليقات

سوالف
حثالة المجتمع
أبو عبدالله الحربي
لله درك يانازع الفساد عشرين تنقية الماء 21 عذب زلال 21 ثلاثين عين.. ظلام الهدم كأن زمان وجبر🇸🇦😐 حمد ومنه سبحانه بلدة طيبة ورب غفور 🙏
فرحان
اهل البلد فيهم عادات وتقاليد والنخوة غصبن عليه يجازف بعمره والحمدلله على السلامه وهذا نموذج من التضحيه وهذا من الابطال
الملل5
وللتعري وللعري وكل وحده تعرض بضاعته من لحمها للزباين
الملل5
مهرجان للفساده وللفاسدات

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