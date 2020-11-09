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العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام

Time منذ ساعتين
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العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام

الرياض (صدى):
ي المحافظ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (فبراير – مارس2021م) وبواقع (14) باخرة، موزعة على (8) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (490) ألف طن، وعدد (6) بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (370) ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (15) شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة والمقدمة من (5) شركات عالمية.

وبترسية الدفعة الخامسة والأخيرة لهذا العام (2020م) تكون المؤسسة قد تعاقدت على كمية تقدر بنحو (3) مليون طن، وشراء كمية (386) ألف طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم لهدف تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة.

وأشار معاليه الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني:

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
لله درك يانازع الفساد عشرين تنقية الماء 21 عذب زلال 21 ثلاثين عين.. ظلام الهدم كأن زمان وجبر🇸🇦😐 حمد ومنه سبحانه بلدة طيبة ورب غفور 🙏
فرحان
اهل البلد فيهم عادات وتقاليد والنخوة غصبن عليه يجازف بعمره والحمدلله على السلامه وهذا نموذج من التضحيه وهذا من الابطال
الملل5
وللتعري وللعري وكل وحده تعرض بضاعته من لحمها للزباين
الملل5
مهرجان للفساده وللفاسدات
نجاة محمد
الحمد لله انه سلم و ماقصر

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