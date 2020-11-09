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ارتفاع أسعار النفط اليوم أكثر من 2%

Time منذ ساعة
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ارتفاع أسعار النفط اليوم أكثر من 2%

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بأكثر من 2%، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت فوق 40 دولارا للبرميل.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7 بالمئة إلى 40.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 38.21 دولار للبرميل بارتفاع 1.07 بالمئة أو 2.9 بالمئة.

وجاء صعود الأسعار بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وتعزز الإقبال على المخاطرة، مما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فيروس كورونا على الطلب، وفق محللين

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أحدث التعليقات

خالد
فقراوي ولانقطه هههههههههههههههه وش خبار الضغط . هههههههههههه
سويلم الهزيمي
الغربان يما بكت البيضان
تعليق
حتى انا اعطونى موعد وبعد اكثر من اسبوعين من تاريخ الموعد تم تغيير العداد
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
رحال
الغربان والله الي عايشه في مخك يا سبك.

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