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«الحصيني»: اليوم نشهد ذروة الحالة الممطرة الثانية

Time منذ 23 دقيقة
Views 1381
«الحصيني»: اليوم نشهد ذروة الحالة الممطرة الثانية

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، عن تكون السحب الرعدية صباح اليوم الاثنين 1442/3/23هـ على أجزاء من مناطق شمال المدينة المنورة، وجنوب تبوك، وأجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، مع فرصة سيول، لافتًا إلى أن توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة، هي أنها متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد واحتمال تشكل سحب من النوع العملاق.

وقال "الحصيني" من اليوم الاثنين 3/23هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والشمالية، وتبوك، والقصيم، والجوف، وشمال الشرقية، والعراق، والإمارات، وعمان، فضلًا عن وجود رياح.

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أحدث التعليقات

خالد
فقراوي ولانقطه هههههههههههههههه وش خبار الضغط . هههههههههههه
سويلم الهزيمي
الغربان يما بكت البيضان
تعليق
حتى انا اعطونى موعد وبعد اكثر من اسبوعين من تاريخ الموعد تم تغيير العداد
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
رحال
الغربان والله الي عايشه في مخك يا سبك.

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