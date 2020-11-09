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بدء تلقي لقاح كورونا ديسمبر المقبل

Time منذ 47 دقيقة
Views 1654
بدء تلقي لقاح كورونا ديسمبر المقبل

لندن (صدى):
توقع الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية العملاقة للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أن يكون اللقاح المرشح لفيروس كورونا المستجد جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت: "الهيئات التنظيمية تعمل باستمرار مع بياناتنا، وإذا كانت سريعة عندما نكون مستعدين، فيمكننا البدء في تطعيم الأشخاص في يناير، وربما في نهاية ديسمبر " .

وأكد أن العديد من الخبراء يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة دورية لإعادة التطعيم من حين إلى آخر، متابعًا: "إذا كان يجب القيام بذلك سنوياً، فيمكننا تحقيق الربح بدءاً من عام 2022". وتابع:" لكن علينا التأكد من أن اللقاح يعمل بفعالية أولا".

ومن الجدير بالذكر، أن المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة لقاح الفيروس التي تجريها جامعة أوكسفورد بالاشتراك مع AstraZeneca كان قد أشار الأسبوع الماضي، إلى احتمال ضئيل جدا بأن يطرح اللقاح قبل نهاية ديسمبر، لافتًا إلى أن النتائج النهائية لتجارب اللقاح ستظهر مبدئياً قبل نهاية العام الحالي.

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أحدث التعليقات

خالد
فقراوي ولانقطه هههههههههههههههه وش خبار الضغط . هههههههههههه
سويلم الهزيمي
الغربان يما بكت البيضان
تعليق
حتى انا اعطونى موعد وبعد اكثر من اسبوعين من تاريخ الموعد تم تغيير العداد
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
رحال
الغربان والله الي عايشه في مخك يا سبك.

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