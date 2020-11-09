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"الجهني" يتوقع تعمق الكتلة الباردة مع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق

Time منذ 52 دقيقة
Views 1618
"الجهني" يتوقع تعمق الكتلة الباردة مع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق

الرياض (صدى):
توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني تعمق الكتلة الباردة، مع استمرار فرص هطول الأمطار على عدة مناطق.

وقال الجهني عبر حسابه في تويتر : "‏استدارة كاملة للمنخفض الجوي وتعمق الكتلة الباردة اكثر ، لذلك من المتوقع تحسّن فرص الامطار على سواحل منطقة ‎المدينه و ‎مكة و استمرارها على ‎حائل و ‎الجوف عامة و ‎رفحاء و ‎القصيم".

وفي تقريرها عن الطقس، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).

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أحدث التعليقات

خالد
فقراوي ولانقطه هههههههههههههههه وش خبار الضغط . هههههههههههه
سويلم الهزيمي
الغربان يما بكت البيضان
تعليق
حتى انا اعطونى موعد وبعد اكثر من اسبوعين من تاريخ الموعد تم تغيير العداد
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
رحال
الغربان والله الي عايشه في مخك يا سبك.

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