مكتب استشارات هندسية يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مكتب استشارات هندسية، اليوم الاثنين، عن حاجته إلى مهندسين مساحة أو تخصص مساحة للتوظيف بخبرة لا تقل عن 5 سنوات كحد أدنى.
واشترط المكتب، خبرة لا تقل عن ٥ سنوات، يفضل توفر سيارة، المرونة والاستعداد التام للعمل في أي منطقة، خبرة موثقة في رفع مساحات الأراضي والممتلكات، كما يفضل من لديه أجهزة مساحية، دبلوم كحد أدنى تخصص مساحة، راتب ونسبة تأمينات، تأمين صحي.
ويرجى إرسال بريد إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع ضرورة كتابة عنوان الرسالة (رقم الإعلان 1120) بالإضافة إلى (الاسم، تخصص المؤهل، سنوات الخبرة)، مع إرفاق السيرة الذاتية وكافة المرفقات الداعمة كصور من المؤهل والخبرات، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .