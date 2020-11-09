الأعداد السابقة للصحيفة

مكتب استشارات هندسية يوفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1512
مكتب استشارات هندسية يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مكتب استشارات هندسية، اليوم الاثنين، عن حاجته إلى مهندسين مساحة أو تخصص مساحة للتوظيف بخبرة لا تقل عن 5 سنوات كحد أدنى.

واشترط المكتب، خبرة لا تقل عن ٥ سنوات، يفضل توفر سيارة، المرونة والاستعداد التام للعمل في أي منطقة، خبرة موثقة في رفع مساحات الأراضي والممتلكات، كما يفضل من لديه أجهزة مساحية، دبلوم كحد أدنى تخصص مساحة، راتب ونسبة تأمينات، تأمين صحي.

ويرجى إرسال بريد إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع ضرورة كتابة عنوان الرسالة (رقم الإعلان 1120) بالإضافة إلى (الاسم، تخصص المؤهل، سنوات الخبرة)، مع إرفاق السيرة الذاتية وكافة المرفقات الداعمة كصور من المؤهل والخبرات، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

خالد
فقراوي ولانقطه هههههههههههههههه وش خبار الضغط . هههههههههههه
سويلم الهزيمي
الغربان يما بكت البيضان
تعليق
حتى انا اعطونى موعد وبعد اكثر من اسبوعين من تاريخ الموعد تم تغيير العداد
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
رحال
الغربان والله الي عايشه في مخك يا سبك.

أخر الأخبار

«الحصيني»: اليوم نشهد ذروة الحالة الممطرة الثانية
«الحصيني»: اليوم نشهد ذروة الحالة الممطرة الثانية
Time منذ 22 دقيقة Views 1365
بالصور.. فتاة تدشن عيادة لمعالجة دمي الحيوانات من العيون والصلع
بالصور.. فتاة تدشن عيادة لمعالجة دمي الحيوانات من العيون والصلع
Time منذ 27 دقيقة Views 138
بالفيديو.. متعافية من السرطان تروي الصعوبات التى واجهتها أثناء رحلتها مع المرض
بالفيديو.. متعافية من السرطان تروي الصعوبات التى واجهتها أثناء رحلتها مع المرض
Time منذ 32 دقيقة Views 1163
آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بكورونا
آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بكورونا
Time منذ 37 دقيقة Views 1289
بدء تلقي لقاح كورونا ديسمبر المقبل
بدء تلقي لقاح كورونا ديسمبر المقبل
Time منذ 47 دقيقة Views 1650
"الجهني" يتوقع تعمق الكتلة الباردة مع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق
"الجهني" يتوقع تعمق الكتلة الباردة مع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق
Time منذ 52 دقيقة Views 1614
ارتفاع نسبة المتقاعدين مبكرًا في قطاع النفط والغاز
ارتفاع نسبة المتقاعدين مبكرًا في قطاع النفط والغاز
Time منذ ساعة Views 1730
ميس حمدان تنضم للمصابين بكورونا في مهرجان الجونة
ميس حمدان تنضم للمصابين بكورونا في مهرجان الجونة
Time منذ ساعة Views 1319
أطعمة تساعد في زيادة الحجم العضلي بالجسم
أطعمة تساعد في زيادة الحجم العضلي بالجسم
Time منذ ساعة Views 1353
6 خطوات يجب مراعاتها لإيقاف نزيف الأنف لدى الأطفال
6 خطوات يجب مراعاتها لإيقاف نزيف الأنف لدى الأطفال
Time منذ ساعة Views 1260