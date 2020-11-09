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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبا ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
غربان مجتمعه
أم سكر
ما شاء االه تبارك الرحمن . الله يوفقك و يحفظك .
عبدالحكيم محمود
خبر ناقص غير إحترافي إذا ماعندك تفاصيل ما في داعي للخبر أقلها في أي خانة يلعب
ثامر العجلاني
انتبهوا من بعض التعليقات مدزوزين من قطر للتشوش والتفتين بين الخليجيين باقي الدول.
ثامر العجلاني
انتبهوا من بعض التعليقات مدزوزين من قطر للتشوش والتفتين بين الخليجيين باقي الدول.

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