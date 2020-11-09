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تركي الفيصل للفلسطينيين: إذا اعتقدتم أن بايدن مختلفًا عن ترامب ستصابون بخيبة أمل

Time منذ 4 ساعات
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تركي الفيصل للفلسطينيين: إذا اعتقدتم أن بايدن مختلفًا عن ترامب ستصابون بخيبة أمل

الرياض (صدى):
أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات الأسبق، أنه على الرغم من وجود صعود وهبوط في العلاقات السعودية الأمريكية، عل حسب تغير الأوضاع ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال الأمير تركي الفيصل في تصريحات تلفزيونية: " ما يقلقني في الحقيقة هو ما يتعلق ببعض الأوساط العربية وخاصةً إخواني الفلسطينيين، اذا كنتم تعتقدون أن بايدن سيكون مختلفًا عن ترامب، اعتقد انكم ستُصابون بخيبة أمل شديدة " .

وأضاف: " لأنني أعتقد أن بايدن إذا أصبح رئيسا لن يتراجع عن ما قام به ترامب، وهذا شيء يجب عليهم أخذه في الحسبان " .

وتابع: " إدارة بايدن تنبع من إدارة أوباما لكن ليس بالضرورة أن تكون ملزومة بتنفيذ سياسات أوباما الخارجية " .

ولفت الأمير تركي الفيصل إلى أن جو بايدن لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
لتمى وعلام النصر يمارس تشويه الرياضه السعوديه وان اللجان تجامل وتحابي الهلال لو تتابع تغريدات وتعليقات اعلامهم كأنه نسخه واحده واتوقع يجتمعون بقروب واحد وياخذون توجهات ويبثونها فالمجتمع الرياضي اتمنى من وزير الاعلام الرفع للمقام السامي والقضاء على تكتلت الاعلاميه المتعصبه التي هدفها هدم المجتمع الرياضي والمساهمه في نشر التعصب
ابو عمار
6 سنوات وهي تمارس الجنس معه برضاها فلا اتصور انها طفله صغيره وقد تكون اعجبتها العمليه
ابو عمار
تم القبض عليه ...... ممتاز جدا
ابو ناصر
طيب
ابو ناصر
الله يتقبل

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