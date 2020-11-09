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" واي فاي " ومداخل USB للشحن في استراحة بالدمام

Time منذ 6 ساعات
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" واي فاي " ومداخل USB للشحن في استراحة بالدمام

الدمام (صدى):
سلطت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، الضوء على مزايا خدمة الاستراحة الرقمية، وهي الخدمة الجددية التي تم تدشينها مؤخرًا في الشوارع والأحياء التابعة لبلدية وسط الدمام.

ونشرت فيديو عبر حسابها على "تويتر" رصد مزايا الاستراحة المزودة بأحدث التقنيات التي تساهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

و تعمل الاستراحة بالطاقة الشمسية ومزودة بشبكة (واي فاي) و4 مداخل USB لشحن الأجهزة الذكية.

ويوجد مكان للجلوس في الاستراحة، ومزودة بمكبر سماعة لأذان الصلوات الخمس ولوحة إعلانية وإنارة LED صديقة للبيئة، وساعة رقمية تبيّن الوقت واليوم والتاريخ وحرارة الطقس ومواعيد الصلاة.

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أحدث التعليقات

ابو جواد
الحمد لله وربنا يعوض عليك والمجرم ان شاء يمسكونه و سيسحبونه
د محمد ماجد بخش
بئس الظلم وأهلوه
د محمد ماجد بخش
لكل وحدة ثقل مغناطيسية : مجموعين عدديين مغناطيسين ممثلين : لوحدة ثقل العنصر ووحدة ثباته
د محمد ماجد بخش
خواص ( الحديد 26 ) تختلف عن خواص الكوبالت 27 أو المنجنيز 25 : باختلاف حجم الذرة وثقلها معا وهو ما يظهر الدرجة المغناطيسية
ابو عمار
اعدموه لعنة الله عليه الحقير

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