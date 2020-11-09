" واي فاي " ومداخل USB للشحن في استراحة بالدمام

الدمام (صدى):
سلطت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، الضوء على مزايا خدمة الاستراحة الرقمية، وهي الخدمة الجددية التي تم تدشينها مؤخرًا في الشوارع والأحياء التابعة لبلدية وسط الدمام.
ونشرت فيديو عبر حسابها على "تويتر" رصد مزايا الاستراحة المزودة بأحدث التقنيات التي تساهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.
و تعمل الاستراحة بالطاقة الشمسية ومزودة بشبكة (واي فاي) و4 مداخل USB لشحن الأجهزة الذكية.
ويوجد مكان للجلوس في الاستراحة، ومزودة بمكبر سماعة لأذان الصلوات الخمس ولوحة إعلانية وإنارة LED صديقة للبيئة، وساعة رقمية تبيّن الوقت واليوم والتاريخ وحرارة الطقس ومواعيد الصلاة.