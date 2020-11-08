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تركي الفيصل للفلسطينيين: إذا اعتقدتم أن بايدن مختلفًا عن ترامب ستصابون بخيبة أمل

Time منذ ساعة
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تركي الفيصل للفلسطينيين: إذا اعتقدتم أن بايدن مختلفًا عن ترامب ستصابون بخيبة أمل

الرياض (صدى):
أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات الأسبق، أنه على الرغم من وجود صعود وهبوط في العلاقات السعودية الأمريكية، عل حسب تغير الأوضاع ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال الأمير تركي الفيصل في تصريحات تلفزيونية: " ما يقلقني في الحقيقة هو ما يتعلق ببعض الأوساط العربية وخاصةً إخواني الفلسطينيين، اذا كنتم تعتقدون أن بايدن سيكون مختلفًا عن ترامب، اعتقد انكم ستُصابون بخيبة أمل شديدة " .

وأضاف: " لأنني أعتقد أن بايدن إذا أصبح رئيسا لن يتراجع عن ما قام به ترامب، وهذا شيء يجب عليهم أخذه في الحسبان " .

وتابع: " إدارة بايدن تنبع من إدارة أوباما لكن ليس بالضرورة أن تكون ملزومة بتنفيذ سياسات أوباما الخارجية " .

ولفت الأمير تركي الفيصل إلى أن جو بايدن لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعيننا على عجرفة الطرفين واطراف اخرى يا سمو الامير ...
.M.
بغض النظر عن الإغراء المادي بخصوص التبليغ عن المخالفات الضريبية انا لا أأيد مفهوم أو المغزى وراء وضع هذه الضرائب والرسوم الماليه ألتي أهلكت كاهل المواطن والغريب والعجيب في آن واحد ان هذه الضرائب والرسوم الماليه لا يستفيد المواطن منها وخاصة ذوي الدخل المحدود والضعيف، والشيء المضحك والمؤلم في آن واحد أن كيف يستطيع صاحب التجاره الهروب عن الضريبه او غيرها من الرسوم المالية 😅 اتمنى عدم وجود الضرائب فهي ليست مفيدة
ابوشهد
يستاهل قوميز
Z
الخدمة بحد ذاتها قدعنه..
.M.
والله ورط نفسه راعي السيارة هلحين إذا قبض عليه راح يعض اصابعع الندم

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