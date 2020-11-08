بالفيديو..ردة فعل وزير الخارجية المصري على سؤال حول السجناء السياسيين

القاهرة (صدى):
استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، سؤال صحفي فرنسي له، بخصوص الحجز التعسفي والسجناء السياسيين في مصر.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي بحضور نظيره الفرنسي جان إيف لودريان: " ليس هناك حجز تعسفي، لكن هناك حجز وفقًا للقانون، بناء على قرار من النيابة العامة، وسط كل ما هو مكفول من حماية للمتهم، ومراعاة لكافة حقوقه ".
وأكد شكري أن مصر دولة قانون، وتحترم القانون، ولديها سلطة قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
وأضاف: " هناك هيئة قضائية لديها القدرة على حماية المجتمع المصري، وأي مساءلة تتم وفقًا للقوانين والتشريعات ".