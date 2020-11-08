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بالصور..أكبر عملية إطلاق للحيوانات المُهددة بالإنقراض في محمية شرعان

Time منذ 41 دقيقة
Views 1504
بالصور..أكبر عملية إطلاق للحيوانات المُهددة بالإنقراض في محمية شرعان

المدينة المنورة (صدى):
أطلقت الھیئة الملكية لمحافظة العلا المرحلة الثانية مـن خطتها لإعادة توطين أنـواع محلیة مـن الحيوانات الفطرية الـتي تـواجه تھدیدات عديدة وتـتناقص أعدادها فـي مواطنها الطبيعية.

وتضمنت المرحلة الثانية إطلاق 25 وعلا نوبیاً و20 غـزالاً جبليا، و50 مـن ظباء الريم، و10 مـن المها العربي فـي محمیة شـرعان الطبيعية.

وتـزیـد مساحة المحمية عـلى 1500 كـم2 صممت لحمایة الموائل الطبیعیة في العلا وصون ما تحويها من تنوع بيولوجي.

وتأتي ھـذه الـمبادرة ضـمن رؤیـة صـاحب الـسمو الـملكي الأمير محمد بن سلمان ولـي العھـد لمحافظة العلا.

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ابو محمد 😎 ✍️
تهااويل الزمن ...
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد ضاعت علومه ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ... .. الله يستر على المسلمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ....
ابو محمد 😎 ✍️
الظاهر ان الرجال قدحهاا بسهم ..

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