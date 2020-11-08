بريطانيا تحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب كورونا

لندن (صدى):
أثار قائد القوات المسلحة البريطانية ، جدًلا بتحذيره من أن الأجواء الحالية تنذر بإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائجة كورونا.
وقال نيك كارتر رئيس أركان الدفاع في بريطانيا إن أي تصاعد للتوترات الإقليمية، أو أخطاء في تقدير الأمور قد تؤدي في نهاية المطاف إلى صراع واسع النطاق، في ظل هذه الأزمة
وأضاف في مقابلة لـ"سكاي نيوز" : "أعتقد أننا نعيش في زمن أصبح العالم فيه مكانا يسوده الغموض والقلق بشدة، كما أن ديناميكية المنافسة العالمية سمة من سمات زماننا بالطبع وأرى أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه هو أن نشهد تصعيدا يؤدي إلى سوء تقدير في ضوء وجود الكثير من الصراعات الإقليمية في الوقت الحالي".
وألمح باحتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة، مضيفًا : "أقول إنها من المخاطر وعلينا أن نكون واعين لهذه المخاطر".
وتحدث كارتر عن احتمالية استخدام "الروبوتات" في الحروب مستقبلا، مع تطور التكنولوجيا العسكرية التي قد تستخدم في حروب المستقبل.
وقال كارتر: "قد يكون لدينا جيش مكون من 120 ألف مقاتل، من بينهم 30 ألف روبوت، من يعلم."