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شاهد.. مزايا لا تصدق لـ «الاستراحة الرقمية» في وسط الدمام

Time منذ 21 دقيقة
Views 1296
شاهد.. مزايا لا تصدق لـ «الاستراحة الرقمية» في وسط الدمام

الدمام (صدى):
سلطت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، الضوء على مزايا خدمة الاستراحة الرقمية، وهي الخدمة الجددية التي تم تدشينها مؤخرًا في الشوارع والأحياء التابعة لبلدية وسط الدمام.

ونشرت فيديو عبر حسابها على "تويتر" رصد مزايا الاستراحة المزودة بأحدث التقنيات التي تساهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

و تعمل الاستراحة بالطاقة الشمسية ومزودة بشبكة (واي فاي) و4 مداخل USB لشحن الأجهزة الذكية.

ويوجد مكان للجلوس في الاستراحة، ومزودة بمكبر سماعة لأذان الصلوات الخمس ولوحة إعلانية وإنارة LED صديقة للبيئة، وساعة رقمية تبيّن الوقت واليوم والتاريخ وحرارة الطقس ومواعيد الصلاة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ماهي سهله هالعجيز
ابو محمد 😎 ✍️
باالتأكيد لا يؤمن لكم جانب .. .. اخزاكم الله ..
الملل5
بطل لو حرقتك النار ماتنفعك كلمة بطل الجواز والجوال والمال اشياء مستهلكه تتعوض لكن اذا احترق جلدك وتشوهت ترا مافي احد بيعطيك جلد ومثل ماقال الاوليين (بعض النقازه مالها داعي)
ابن حزم
😂😂😂😂😂
ابن حزم
اكلت الأخضر واليابس

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