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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الأمريكية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1377
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الأمريكية

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ماهي سهله هالعجيز
ابو محمد 😎 ✍️
باالتأكيد لا يؤمن لكم جانب .. .. اخزاكم الله ..
الملل5
بطل لو حرقتك النار ماتنفعك كلمة بطل الجواز والجوال والمال اشياء مستهلكه تتعوض لكن اذا احترق جلدك وتشوهت ترا مافي احد بيعطيك جلد ومثل ماقال الاوليين (بعض النقازه مالها داعي)
ابن حزم
😂😂😂😂😂
ابن حزم
اكلت الأخضر واليابس

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