الأعداد السابقة للصحيفة

مركبة تصطدم عمدًا في قائد دراجة نارية بشكل مرعب في جدة "فيديو"

Time منذ 56 دقيقة
Views 2103
Comment 3
مركبة تصطدم عمدًا في قائد دراجة نارية بشكل مرعب في جدة "فيديو"

جدة (صدى):
شهدت إحدى الطرق في جدة حادث مروع؛ حيث قام قائد مركبة بالاصطدام في دراجة نارية بقوة بشكل متعمد مما أسفر عن سقوط الأول.

ووثق مقطع فيديو قائد الدراجة النارية وهو يسير وتصطدم به السيارة، مما تسبب في سقوطه بشكل مروع على الأسفلت.

وكان يوجد كاميرا بث خاصة مثبتة على خوذة قائد الدراجة النارية والتي أظهرت هروب قائد المركبة من موقع الحادث وعدم توقفه للاطمئنان عليه، وقيام قائد الدراجة للعودة وتفقد أغراضه وأحواله.

وكشفت معلومات أولية أن قائد الدراجة تعرض لرضوض في جسمه بلغت 12 رضة، إضافة إلى جروح من الدرجة الأولى، وكسر في إصبعه الأيمن.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
ماهي سهله هالعجيز
ابو محمد 😎 ✍️
باالتأكيد لا يؤمن لكم جانب .. .. اخزاكم الله ..
الملل5
بطل لو حرقتك النار ماتنفعك كلمة بطل الجواز والجوال والمال اشياء مستهلكه تتعوض لكن اذا احترق جلدك وتشوهت ترا مافي احد بيعطيك جلد ومثل ماقال الاوليين (بعض النقازه مالها داعي)
ابن حزم
😂😂😂😂😂
ابن حزم
اكلت الأخضر واليابس

أخر الأخبار

مذيعة ماصدقت خبر بالمفطح
مذيعة ماصدقت خبر بالمفطح
Time منذ دقيقة Views 121
سوداني رايق
سوداني رايق
Time منذ دقيقتين Views 126
سلمت من الخيل
سلمت من الخيل
Time منذ دقيقتين Views 127
أرقام "ما وراء الطبيعة" تفوق التوقعات
أرقام "ما وراء الطبيعة" تفوق التوقعات
Time منذ 3 دقائق Views 1051
مواطن يشكو من تأخر استلام مستحقاته رغم صدور حكم شرعي قبل عامين
مواطن يشكو من تأخر استلام مستحقاته رغم صدور حكم شرعي قبل عامين
Time منذ 8 دقائق Views 1223
بريطانيا تحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب كورونا
بريطانيا تحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب كورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 1282
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الأمريكية
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الأمريكية
Time منذ 20 دقيقة Views 1373
شاهد.. مزايا لا تصدق لـ «الاستراحة الرقمية» في وسط الدمام
شاهد.. مزايا لا تصدق لـ «الاستراحة الرقمية» في وسط الدمام
Time منذ 21 دقيقة Views 1294
سر إصرار الفتاة التي احترقت سيارتها بالخبر على إحضار حقيبتها من الداخل " فيديو "
سر إصرار الفتاة التي احترقت سيارتها بالخبر على إحضار حقيبتها من الداخل " فيديو "
Time منذ 39 دقيقة Views 2479
سبب امتناع المملكة عن تهنئة جو بايدن حتى الآن
سبب امتناع المملكة عن تهنئة جو بايدن حتى الآن
Time منذ 48 دقيقة Views 2963