مركبة تصطدم عمدًا في قائد دراجة نارية بشكل مرعب في جدة "فيديو"

جدة (صدى):
شهدت إحدى الطرق في جدة حادث مروع؛ حيث قام قائد مركبة بالاصطدام في دراجة نارية بقوة بشكل متعمد مما أسفر عن سقوط الأول.
ووثق مقطع فيديو قائد الدراجة النارية وهو يسير وتصطدم به السيارة، مما تسبب في سقوطه بشكل مروع على الأسفلت.
وكان يوجد كاميرا بث خاصة مثبتة على خوذة قائد الدراجة النارية والتي أظهرت هروب قائد المركبة من موقع الحادث وعدم توقفه للاطمئنان عليه، وقيام قائد الدراجة للعودة وتفقد أغراضه وأحواله.
وكشفت معلومات أولية أن قائد الدراجة تعرض لرضوض في جسمه بلغت 12 رضة، إضافة إلى جروح من الدرجة الأولى، وكسر في إصبعه الأيمن.