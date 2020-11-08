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منظر عام للقدس الشريف عام 1962
منذ 32 دقيقة
346
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أحدث التعليقات
QLQ
... ولايتين
QLQ
... ع القوة
فهد
هذا مخطط على الورث
بو علي
للاسف الاخ وليد يستخدم اسلوب المشجع و ليس اسلوب المذيع و هنا كلامه يؤخذ عليه فكيف بمذيع من المفترض أن برنامجه متخصص في الدوري السعودي لا يعرف إمكانيات لاعب محترف و له فترة في الدوري السعودي هذا بخلاف انتفاضه الدائم من بعض الفرق ليس عيبا تشجيعك لفريق بذاته و لكن حين تقدم برنامجك حاول أن تتحلى بالقليل من الحياة فأنت مذيع مخضرم
العدناني
انفتاح على المصايب وانغلاق عن الدين
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