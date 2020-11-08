الأعداد السابقة للصحيفة

منظر عام للقدس الشريف عام 1962

Time منذ 32 دقيقة
Views 346
منظر عام للقدس الشريف عام 1962

Time واتساب

أحدث التعليقات

QLQ
... ولايتين
QLQ
... ع القوة
فهد
هذا مخطط على الورث
بو علي
للاسف الاخ وليد يستخدم اسلوب المشجع و ليس اسلوب المذيع و هنا كلامه يؤخذ عليه فكيف بمذيع من المفترض أن برنامجه متخصص في الدوري السعودي لا يعرف إمكانيات لاعب محترف و له فترة في الدوري السعودي هذا بخلاف انتفاضه الدائم من بعض الفرق ليس عيبا تشجيعك لفريق بذاته و لكن حين تقدم برنامجك حاول أن تتحلى بالقليل من الحياة فأنت مذيع مخضرم
العدناني
انفتاح على المصايب وانغلاق عن الدين

أخر الأخبار

"التعليم" تتيح لمنسوبيها تحسين وضعهم الوظيفي
"التعليم" تتيح لمنسوبيها تحسين وضعهم الوظيفي
Time منذ 3 دقائق Views 1147
شرطة الرياض تطيح بـ 4 مخالفين تورطوا في تحويل الأموال إلى الخارج
شرطة الرياض تطيح بـ 4 مخالفين تورطوا في تحويل الأموال إلى الخارج
Time منذ 10 دقائق Views 1311
زواج على قد الحال
زواج على قد الحال
Time منذ 27 دقيقة Views 364
انتبهي من العين
انتبهي من العين
Time منذ 27 دقيقة Views 301
عراك بين تمساح وخيل
عراك بين تمساح وخيل
Time منذ 28 دقيقة Views 314
شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية
شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية
Time منذ 29 دقيقة Views 1483
منظر عام للقدس الشريف عام 1962
منظر عام للقدس الشريف عام 1962
Time منذ 32 دقيقة Views 346
استقالة صهر أردوغان من وزارة المالية
استقالة صهر أردوغان من وزارة المالية
Time منذ 35 دقيقة Views 1437
صامويل إيتو يتعرض لحادث سيارة مروع
صامويل إيتو يتعرض لحادث سيارة مروع
Time منذ 41 دقيقة Views 1753
رجل يطعن امرأة ورضيعتها حتي الموت في شارع عام
رجل يطعن امرأة ورضيعتها حتي الموت في شارع عام
Time منذ 47 دقيقة Views 374