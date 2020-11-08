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شرطة الرياض تطيح بـ 4 مخالفين تورطوا في تحويل الأموال إلى الخارج

Time منذ 10 دقائق
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شرطة الرياض تطيح بـ 4 مخالفين تورطوا في تحويل الأموال إلى الخارج

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود تورطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج.

وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تمكنت ـ بفضلٍ الله ـ من القبض على (أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع ).

وأوضح أنه ثبت تورطهم بجمع الأموال من بني جلدتهم من المخالفين وتحويلها إلى خارج المملكة، متخذين أحد المتاجر وسط مدينة الرياض مقراً لهم، وتستر ثلاثة مواطنين على نشاطهم ومنهم مالك المتجر.

وأضاف: "وقد ضبط بحوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قدرها (232,339) ريال، بالإضافة إلى سندات إيداع لمبالغ مالية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".

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أحدث التعليقات

QLQ
... ولايتين
QLQ
... ع القوة
فهد
هذا مخطط على الورث
بو علي
للاسف الاخ وليد يستخدم اسلوب المشجع و ليس اسلوب المذيع و هنا كلامه يؤخذ عليه فكيف بمذيع من المفترض أن برنامجه متخصص في الدوري السعودي لا يعرف إمكانيات لاعب محترف و له فترة في الدوري السعودي هذا بخلاف انتفاضه الدائم من بعض الفرق ليس عيبا تشجيعك لفريق بذاته و لكن حين تقدم برنامجك حاول أن تتحلى بالقليل من الحياة فأنت مذيع مخضرم
العدناني
انفتاح على المصايب وانغلاق عن الدين

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