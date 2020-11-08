صامويل إيتو يتعرض لحادث سيارة مروع

وكالات (صدى):
نجا اللاعب الكاميروني صامويل إيتو أسطورة برشلونة من حادث سيارة مروع كاد أن ينهي حياته.
وتعرض النجم الكاميروني صامويل إيتو، لحادث سيارة خطير، في بلاده، خلال سيره بسرعة على أحد الطرق السريعة، وفقا لصحيفة آس الإسبانية.
وتحطمت سيارة إيتو بالكامل مما أثار الرعب بشأن حالته، إلا أن المعلومات الأولية أشارت إلى أنه لم يصاب بشيء.
وقالت الصحيفة إن إيتو اصطدم بحافلة كانت تسير على الطريق أمامه، وهو ما كاد أن يفقده حياته.
وأوضحت أن سيارة الإسعاف وصلت لموقع الحادث فورا، من أجل علاج المصابين ومنها إيتو، والذي غادر نحو منزله بشكل فوري.