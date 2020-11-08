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إتاحة 20 خدمة في تطبيق "التقاعد" الجديد

Time منذ ساعة
Views 1944
إتاحة 20 خدمة في تطبيق "التقاعد" الجديد

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إطلاق تطبيقها للأجهزة الذكية بإصداره الجديد الذي يعمل على كافة الأجهزة اللوحية الذكية بمختلف أنظمة التشغيلiOS وAndroid، داعية عملائها إلى المسارعة بتحديث التطبيق للاستفادة من خصائصه المميزة.

ويعرض التطبيق إمكانية تناول أخبار وفعاليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، إضافة إلى سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء مع خاصية تفعيل الإشعارات، كما يتيح التطبيق بإصداره المحدّث تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية من بينها: خدمة إصدار البطاقات التقاعدية الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وحجز موعد، واستخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإصدار البطاقة التعريفية، وغيرها من الخدمات.

يُذكر أن العمل على تطبيق الأجهزة الذكية بُني وفق أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في بناء المنصات، والتي تم فيها مراعاة جودة تقديم الخدمة من خلال تحسين عرض الخدمات للمستخدمين بمختلف شرائحهم من أفراد وجهات؛ مع الاهتمام بتحسين تجربة المستخدم، وتطوير الواجهات.

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أحدث التعليقات

QLQ
... ولايتين
QLQ
... ع القوة
فهد
هذا مخطط على الورث
بو علي
للاسف الاخ وليد يستخدم اسلوب المشجع و ليس اسلوب المذيع و هنا كلامه يؤخذ عليه فكيف بمذيع من المفترض أن برنامجه متخصص في الدوري السعودي لا يعرف إمكانيات لاعب محترف و له فترة في الدوري السعودي هذا بخلاف انتفاضه الدائم من بعض الفرق ليس عيبا تشجيعك لفريق بذاته و لكن حين تقدم برنامجك حاول أن تتحلى بالقليل من الحياة فأنت مذيع مخضرم
العدناني
انفتاح على المصايب وانغلاق عن الدين

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