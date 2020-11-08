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مزاعم بطلب ميلانيا ترامب الطلاق

Time منذ 49 دقيقة
Views 1651
مزاعم بطلب ميلانيا ترامب الطلاق

واشنطن (صدى):
قال مساعدون سابقون للبيت الأبيض أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب تحسب الدقائق لكي تطلب الطلاق من زوجها، بعد انتهاء فترة ولايته.

أوضحت عمروسا مانيجولت نيومان ، مساعدة الرئيس ومديرة الاتصالات لمكتب الاتصال العام: "إذا حاولت ميلانيا التخلص من الإذلال المطلق والمغادرة أثناء توليه المنصب ، فسيجد طريقة لمعاقبتها."

وأضافت "ما لاحظته في السنوات الـ 17 الماضية من شأنه أن يجعل رأسك تدور، في بعض الأحيان يحبون بعضهم البعض ولكن في بعض الأحيان يصيبها النفور من قبله .

في عام 2016 ، كانت هناك تقارير تفيد بأن ميلانيا "انفجرت في البكاء" عندما تم التصويت لترامب لأول مرة في المكتب البيضاوي ، حيث قال أحد الأصدقاء في ذلك الوقت: "لم تتوقع منه الفوز أبدًا".

كما أنها لم تنتقل إلى البيت الأبيض لمدة خمسة أشهر ، لأن بارون ترامب "كان بحاجة إلى إنهاء الدراسة".

ومع ذلك ، زعمت المساعدة السابقة ستيفاني وولكوف أن ميلانيا كانت تتفاوض بالفعل على اتفاقية ما بعد الزواج لمنح بارون حصة متساوية من ثروة ترامب.

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أحدث التعليقات

QLQ
... ولايتين
QLQ
... ع القوة
فهد
هذا مخطط على الورث
بو علي
للاسف الاخ وليد يستخدم اسلوب المشجع و ليس اسلوب المذيع و هنا كلامه يؤخذ عليه فكيف بمذيع من المفترض أن برنامجه متخصص في الدوري السعودي لا يعرف إمكانيات لاعب محترف و له فترة في الدوري السعودي هذا بخلاف انتفاضه الدائم من بعض الفرق ليس عيبا تشجيعك لفريق بذاته و لكن حين تقدم برنامجك حاول أن تتحلى بالقليل من الحياة فأنت مذيع مخضرم
العدناني
انفتاح على المصايب وانغلاق عن الدين

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