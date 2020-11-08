مزاعم بطلب ميلانيا ترامب الطلاق

واشنطن (صدى):
قال مساعدون سابقون للبيت الأبيض أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب تحسب الدقائق لكي تطلب الطلاق من زوجها، بعد انتهاء فترة ولايته.
أوضحت عمروسا مانيجولت نيومان ، مساعدة الرئيس ومديرة الاتصالات لمكتب الاتصال العام: "إذا حاولت ميلانيا التخلص من الإذلال المطلق والمغادرة أثناء توليه المنصب ، فسيجد طريقة لمعاقبتها."
وأضافت "ما لاحظته في السنوات الـ 17 الماضية من شأنه أن يجعل رأسك تدور، في بعض الأحيان يحبون بعضهم البعض ولكن في بعض الأحيان يصيبها النفور من قبله .
في عام 2016 ، كانت هناك تقارير تفيد بأن ميلانيا "انفجرت في البكاء" عندما تم التصويت لترامب لأول مرة في المكتب البيضاوي ، حيث قال أحد الأصدقاء في ذلك الوقت: "لم تتوقع منه الفوز أبدًا".
كما أنها لم تنتقل إلى البيت الأبيض لمدة خمسة أشهر ، لأن بارون ترامب "كان بحاجة إلى إنهاء الدراسة".
ومع ذلك ، زعمت المساعدة السابقة ستيفاني وولكوف أن ميلانيا كانت تتفاوض بالفعل على اتفاقية ما بعد الزواج لمنح بارون حصة متساوية من ثروة ترامب.