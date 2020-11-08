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وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج (صور)

Time منذ 9 دقائق
Views 1218
وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج (صور)

مكة المكرمة (صدى):
استقبلت وزارة الحج والعمرة مساء اليوم، في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ثالث فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا.

وسيخضع المعتمرون للعزل الطبي لمدة ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة جُهزت وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان.

وأكدت الوزارة بأنها سخرت إمكاناتها ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، كما هيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة ضيوف الرحمن والتأكد من أن يكونوا في أجواء آمنة وصحية أثناء أدائهم لمناسك العمرة والزيارة.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، استجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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أحدث التعليقات

سنافي
أنا أشهد
بلاوي
يعني شلون الواحد يمشي سيدا وبس مايلف يمين ولايسار وشلون الطريقه ياأساتذه
متنكد
انتو تعديتوا أنظمة المرور العالميه تجيبون أنظمه على مزاجكم
ابو نواف
انا مثلك لي شهرين مانزل والحل من نطالب
مطر الاسود
من المستحيل ان يكون هذا حادث عرضي , فالابحار في اي مكان له شروط ومثطلبات ومراقبين في برج الملاحة على مدار الساعة اضف الى ذلك مراقبة الملاحة على شاشة الرادار كما ان الخروج والدخول الى الموانىء لا يتم الا بوجود مرشد بحري ومساعديه بالاضافة الى زوارق لسحب السفينة اثناء المراصفة في الميناء

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