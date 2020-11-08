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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

وتوقعت الهيئة هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

كما توقعت هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد حائل " أقل درجة حرارة وهي 24 درجة مئوية.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة.

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أحدث التعليقات

سنافي
أنا أشهد
بلاوي
يعني شلون الواحد يمشي سيدا وبس مايلف يمين ولايسار وشلون الطريقه ياأساتذه
متنكد
انتو تعديتوا أنظمة المرور العالميه تجيبون أنظمه على مزاجكم
ابو نواف
انا مثلك لي شهرين مانزل والحل من نطالب
مطر الاسود
من المستحيل ان يكون هذا حادث عرضي , فالابحار في اي مكان له شروط ومثطلبات ومراقبين في برج الملاحة على مدار الساعة اضف الى ذلك مراقبة الملاحة على شاشة الرادار كما ان الخروج والدخول الى الموانىء لا يتم الا بوجود مرشد بحري ومساعديه بالاضافة الى زوارق لسحب السفينة اثناء المراصفة في الميناء

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