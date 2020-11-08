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" الغذاء والدواء " تغلق منشأة غذائية مخالفة بعد ضبط 25 طنًا من المنتجات

Time منذ ساعة
Views 1544
" الغذاء والدواء " تغلق منشأة غذائية مخالفة بعد ضبط 25 طنًا من المنتجات

تبوك (صدى):
رصدت هيئة الغذاء والدواء في تبوك مستودعًا غذائيًا مخالفًا وغير مرخص، وضبطت 25 طنًا من المنتجات.

وأغلقت الهيئة المنشأة الغذائية المخالفة، مشيرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

وكانت أمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع الجهات الأمنية، صادرت كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت بإتلافها، وذلك خلال مداهمة سكن عمالة مخالفة حولته إلى مستودع وسكن لها في آنٍ واحد ولأنشطتها المخالفة، بتخزينهم كميات من المواد الفاسدة بشكل غير نظامي

وداهمت الفرق الرقابية المستودع وجرى مصادرة الكميات الغذائية، وضبط العمالة وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم في مثل هذه القضايا، كما تم إغلاق المستودع واستدعاء المالك.

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أحدث التعليقات

سنافي
أنا أشهد
بلاوي
يعني شلون الواحد يمشي سيدا وبس مايلف يمين ولايسار وشلون الطريقه ياأساتذه
متنكد
انتو تعديتوا أنظمة المرور العالميه تجيبون أنظمه على مزاجكم
ابو نواف
انا مثلك لي شهرين مانزل والحل من نطالب
مطر الاسود
من المستحيل ان يكون هذا حادث عرضي , فالابحار في اي مكان له شروط ومثطلبات ومراقبين في برج الملاحة على مدار الساعة اضف الى ذلك مراقبة الملاحة على شاشة الرادار كما ان الخروج والدخول الى الموانىء لا يتم الا بوجود مرشد بحري ومساعديه بالاضافة الى زوارق لسحب السفينة اثناء المراصفة في الميناء

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