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ترامب يؤكد تزوير الانتخابات: «يجب فصل أصوات البريد عن الاقتراع المباشر»

Time منذ ساعة
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ترامب يؤكد تزوير الانتخابات: «يجب فصل أصوات البريد عن الاقتراع المباشر»

واشنطن (صدى):
خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ليجدد اتهاماته بوجود تزوير في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وقال الرئيس الأمريكي عبر "تويتر": يجب فصل أصوات البريد في بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر.

وتابع دونالد ترمب: "أي أخطاء في نظام الفرز تهدد الانتخابات بأكملها".

يذكر أن محامي ترامب أكد اليوم الأحد، أن هناك 3 آلاف صوت في بنسلفانيا لم يتم التحقق منها.

وفي وقت سابق، قال محامي الرئيس الأمريكي، إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.

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ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ولا شك ..
ابو محمد 😎 ✍️
زعلاان عليه ...
ابو محمد 😎 ✍️
القبطان ماهو صاحي ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ... ..عليهم من الله مايستحقون ...
عادل عبدالحي حمزة
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