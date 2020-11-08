ترامب يؤكد تزوير الانتخابات: «يجب فصل أصوات البريد عن الاقتراع المباشر»

واشنطن (صدى):
خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ليجدد اتهاماته بوجود تزوير في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.
وقال الرئيس الأمريكي عبر "تويتر": يجب فصل أصوات البريد في بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر.
وتابع دونالد ترمب: "أي أخطاء في نظام الفرز تهدد الانتخابات بأكملها".
يذكر أن محامي ترامب أكد اليوم الأحد، أن هناك 3 آلاف صوت في بنسلفانيا لم يتم التحقق منها.
وفي وقت سابق، قال محامي الرئيس الأمريكي، إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.