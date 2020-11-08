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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 181 قاضيًا في وزارة العدل

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 181 قاضيًا في وزارة العدل

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 181 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وقال معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

// انتهى //

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ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ولا شك ..
ابو محمد 😎 ✍️
زعلاان عليه ...
ابو محمد 😎 ✍️
القبطان ماهو صاحي ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ... ..عليهم من الله مايستحقون ...
عادل عبدالحي حمزة
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