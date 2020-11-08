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وزارة الرياضة تقر محظورات لضمان عدم وقوع الأندية في مديونيات

Time منذ 33 دقيقة
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وزارة الرياضة تقر محظورات لضمان عدم وقوع الأندية في مديونيات

ماجد محمد (صدى):
أكدت وزارة الرياضة في تعميم موجه لكافة الأندية الرياضية، على ضرورة إلزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة تجنبا لتعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي.

وأضافت الوزارة، أنه استمرارًا لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقا لما لوحظ من قيام مسؤولي بعض الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي الأمر الذي يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقا لما نصت عليه المادة ( 22 ) من اللائحة الأساسية للأندية عليه، تؤكد الوزارة ضرورة التقيد بما يلي:

أولا: التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات الواردة في المادة ( 22 ) من اللائحة الأساسية للأندية.

ثانيا : لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم أن يحمل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية، مالم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرقاه في تنفيده حتى انتهاء مدته، وبعد كل من يخالف ذلك مسؤولا عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند ( أولا ).

ثالثا : لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إلا في حال تحقق أي من الآتي:

1- إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي كافة نقائه بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.

2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: ( الدفعات الثانية عن عقود الرعاية والاستثمار " المصادق عليها من الوزارة " وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد کامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافات والنفقات المرتبطة بالأداء.

3- تكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الثانية من العقد المراد إبرامه، شريطة توافر ما يلي: أ- أن يوقع المتكمل تعهدا شخصيا موجها إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن الوفد المراد إبرامه، وفقا للنماذح المرسلة للأندية، ب- أن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة وإما أن يحرر ( سندات الأمر ) تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد، في العدد والقيمة وتاريخ الاستحقاق، ج- يعتبر المبلع المتكفل به تبرعا للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كليا أو جزئيا .

رابعا : لا يجوز لأي مسؤول بالنادي الرياضي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند ( أولا ).

خامسا : منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد يه تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند ( ثالثا ).

وأهابت وزارة الرياضة بمسؤولي الأندية الالتزام التام بهذه الإجراءات تحقيقا للفائدة المرجوة وإعمالا لما نصت عليه اللوائح المنظمة لإجراءات العمل والحوكمة المالية والإدارية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. تسلم اياديهم ..
الملل5
اخذ ربع مليار وراح من دلاختنا وغباءنا اللامحدود كان. عملت المبلغ مشاريع تنموية داخل النادي
الملل5
شوف المسافه بينه وبين الطريق لو طاح صخرة ما يوصل للطريق عندنا الطريق ملاصق بجنب الجبل في الطريق يخرج من السيارة لحم مفروم للسمبوسة بس ناقص بصل ويقدونس
عادل عبدالحي حمزة
خامسا : منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد يه تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند ( ثالثا ). أو الوعد به
عادل عبدالحي حمزة
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: ( الدفعات الثانية عن عقود الرعاية والاستثمار " المصادق عليها من الوزارة " وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد کامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافات والنفقات المرتبطة بالأداء. المكافأت

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