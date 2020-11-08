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الصحة تحذر من 3 تصرفات كارثية في التجمعات تعرض الجميع للخطر (فيديو)

Time منذ 28 دقيقة
Views 1366
الصحة تحذر من 3 تصرفات كارثية في التجمعات تعرض الجميع للخطر (فيديو)

الرياض (صدى):
واصلت وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة من تجاهل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ومن جانبه قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك عادات وتصرفات خاطئة يمارسها البعض في التجمعات، وتعرض الجميع للخطر.

وأضاف العبد العالي: " عدم وجود المسافات الكافية، وعدم ارتداء الكمامات، والبقاء لوقت طويل، وعدم وجود التهوية في المكان، تعرض بعض أو كل الموجودين في الموقع للخطر".

وأكد العبدالعالي على أن السعودية مضرب مثل عالمي في تعامل الحكومة والجهات الحكومية والمجتمع في مواجهة كورونا.

ووصى متحدث الصحة الجميع بأخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية حتى لاتجتمع مخاطر الانفلونزا.

وفيما يخص فترة العزل قال : " احتساب فترة العزل للمخالط اعتبارا من آخر لقاء مع المصاب".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. تسلم اياديهم ..
الملل5
اخذ ربع مليار وراح من دلاختنا وغباءنا اللامحدود كان. عملت المبلغ مشاريع تنموية داخل النادي
الملل5
شوف المسافه بينه وبين الطريق لو طاح صخرة ما يوصل للطريق عندنا الطريق ملاصق بجنب الجبل في الطريق يخرج من السيارة لحم مفروم للسمبوسة بس ناقص بصل ويقدونس
عادل عبدالحي حمزة
خامسا : منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد يه تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند ( ثالثا ). أو الوعد به
عادل عبدالحي حمزة
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: ( الدفعات الثانية عن عقود الرعاية والاستثمار " المصادق عليها من الوزارة " وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد کامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافات والنفقات المرتبطة بالأداء. المكافأت

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