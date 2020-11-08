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بالفيديو.. متحدث التجارة: 10 آلاف ريال غرامة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية

Time منذ 17 دقيقة
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بالفيديو.. متحدث التجارة: 10 آلاف ريال غرامة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، على أن المنشآت التجارية يقع على عاتقها مسؤولية حماية المجتمع من عدوى فيروس" كورونا المستجد".

وأشار الحسين إلى أن الوزارة طبقت العقوبات على كل منشآة خالفت الاجراءات الوقائية، مؤكدًا أنه يتم فرض غرامة 10 آلاف ريال غرامة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية وإغلاق المنشأة في حال التكرار

وأضاف : " رصدنا تساهل وتهاون في المطاعم والمقاهي والأسواق ، وعليهم الالتزام بالاجراءات الوقائية ولن نتهاون في سلامة وصحة المجتمع ، وفرقنا الرقابية مستمرة في جولاتها ".

وشدد أنه يجب على كل منشأة أن تلتزم بالعدد المحدد داخل المحل التجاري وقياس درجة حرارة الزوار، قائلًا : الزمنا المنشآت التجارية بتمديد فترة التخفيضات حتى لايحدث ازدحام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. تسلم اياديهم ..
الملل5
اخذ ربع مليار وراح من دلاختنا وغباءنا اللامحدود كان. عملت المبلغ مشاريع تنموية داخل النادي
الملل5
شوف المسافه بينه وبين الطريق لو طاح صخرة ما يوصل للطريق عندنا الطريق ملاصق بجنب الجبل في الطريق يخرج من السيارة لحم مفروم للسمبوسة بس ناقص بصل ويقدونس
عادل عبدالحي حمزة
خامسا : منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد يه تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند ( ثالثا ). أو الوعد به
عادل عبدالحي حمزة
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: ( الدفعات الثانية عن عقود الرعاية والاستثمار " المصادق عليها من الوزارة " وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد کامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافات والنفقات المرتبطة بالأداء. المكافأت

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