وظيفة شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين بجدة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف " عن توافر وظيفة شاغرة بمجال التدقيق الداخلي، للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأشارت الشركة إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي أن يكون حاصل على درجة البكالوريس في تخصص المحاسبة والمالية، خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدقيق الداخلي.
وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 22/3/1442 الموافق 8/11/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، كما دعت المتقدمين إلى معرفة تفاصيل الوظيفة وطريقة التقديم عبر الرابط التالي: هنـــــــــا.