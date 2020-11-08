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وزارة العدل: بوابة ناجز تخدم 355 ألف مستفيد خلال شهر

Time منذ 3 ساعات
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وزارة العدل: بوابة ناجز تخدم 355 ألف مستفيد خلال شهر

الرياض (صدى):
أغنت بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التابعة لوزارة العدل، عشرات الآلاف من المستفيدين، عن زيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من إجراء خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة.

وكشفت وزارة العدل، عن تقديم بوابة ناجز خدماتها لأكثر من 355 ألف مستفيد، عبر 1.6 مليون عملية دخول للمستفيدين، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد طلبات خدمات أطراف التنفيذ المقدمة عبر البوابة خلال أكتوبر، بلغت أكثر من 107 آلاف طلب، منها 70 ألف طلب تنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تشتمل على نحو 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، والترافع الإلكتروني، والمرئي، وخدمة "صحيفة الدعوى"، "إضافة ممثل في الدعوى"، وغيرها من الخدمات القضائية.

يذكر أن وزارة العدل نشرت مؤخرًا الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز، الذي يشتمل على شرح كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا في حال وصلت المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، فضلًا عن خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وخطوات إضافة سند لأمر إلكتروني، إضافة إلى خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وفي قطاع التوثيق، يقدم الدليل للمستفيد كيفية إصدار وكالة إلكترونيًا من مكانه ودون زيارة كتابة العدل عبر بوابة ناجز، وكبائع للعقار: كيف يستفيد من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، وكمشترٍ للعقار: كيف يمكنه الاستفادة من خدمة الإفراغ إلكترونيًا.

وتشتمل البوابة على خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًا في حال وصلت المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، وخدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وإضافة سند لأمر إلكتروني، فضلًا عن غيرها من الخدمات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. تسلم اياديهم ..
الملل5
اخذ ربع مليار وراح من دلاختنا وغباءنا اللامحدود كان. عملت المبلغ مشاريع تنموية داخل النادي
الملل5
شوف المسافه بينه وبين الطريق لو طاح صخرة ما يوصل للطريق عندنا الطريق ملاصق بجنب الجبل في الطريق يخرج من السيارة لحم مفروم للسمبوسة بس ناقص بصل ويقدونس
عادل عبدالحي حمزة
خامسا : منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد يه تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند ( ثالثا ). أو الوعد به
عادل عبدالحي حمزة
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: ( الدفعات الثانية عن عقود الرعاية والاستثمار " المصادق عليها من الوزارة " وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد کامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافات والنفقات المرتبطة بالأداء. المكافأت

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