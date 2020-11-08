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"إدواردو " يتحدث عن رامون دياز وفترته الناجحة مع الهلال

Time منذ 55 دقيقة
Views 1654
"إدواردو " يتحدث عن رامون دياز وفترته الناجحة مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
كال كارلوس إدواردو نجم الشباب الإماراتي ولاعب الهلال السابق المديح لـ"رامون دياز " مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سابقاً .

وأكد "إدواردو" أن المدرب رامون دياز " مثالي ، وله اسم قوي ، وترك اسماً ملحوظاً في نادي الهلال ، وذلك بالتزامن مع تعاقد المدرب رسمياً مع بوتافوغو البرازيلي .

وقال اللاعب في تصريحات صحفية : الناس يحبونه هناك في الهلال ، يتحدثون عنه كواحد من أعظم المدربين الذين ذهبوا إلى هناك إنه أكبر نادي في آسيا .

الجدير بالذكر أن "دياز " قاد الهلال إلى تحقيق بطولة الدوري والكأس موسم 2016/2017 كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 الذي خسره أمام أوراوا الياباني، وغيرها من الإنجازات .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. تسلم اياديهم ..
الملل5
اخذ ربع مليار وراح من دلاختنا وغباءنا اللامحدود كان. عملت المبلغ مشاريع تنموية داخل النادي
الملل5
شوف المسافه بينه وبين الطريق لو طاح صخرة ما يوصل للطريق عندنا الطريق ملاصق بجنب الجبل في الطريق يخرج من السيارة لحم مفروم للسمبوسة بس ناقص بصل ويقدونس
عادل عبدالحي حمزة
خامسا : منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد يه تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند ( ثالثا ). أو الوعد به
عادل عبدالحي حمزة
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: ( الدفعات الثانية عن عقود الرعاية والاستثمار " المصادق عليها من الوزارة " وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد کامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافات والنفقات المرتبطة بالأداء. المكافأت

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