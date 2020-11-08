"إدواردو " يتحدث عن رامون دياز وفترته الناجحة مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
كال كارلوس إدواردو نجم الشباب الإماراتي ولاعب الهلال السابق المديح لـ"رامون دياز " مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سابقاً .
وأكد "إدواردو" أن المدرب رامون دياز " مثالي ، وله اسم قوي ، وترك اسماً ملحوظاً في نادي الهلال ، وذلك بالتزامن مع تعاقد المدرب رسمياً مع بوتافوغو البرازيلي .
وقال اللاعب في تصريحات صحفية : الناس يحبونه هناك في الهلال ، يتحدثون عنه كواحد من أعظم المدربين الذين ذهبوا إلى هناك إنه أكبر نادي في آسيا .
الجدير بالذكر أن "دياز " قاد الهلال إلى تحقيق بطولة الدوري والكأس موسم 2016/2017 كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 الذي خسره أمام أوراوا الياباني، وغيرها من الإنجازات .